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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, с 10 по 30 ноября включительно для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, устанавливается обязательный режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в финансовые организации и салоны связи с 11.00 до 13.00.

Эта норма не применяется к руководителям, сотрудникам организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным, при наличии у них паспорта и справки в установленной форме на бумажном носителе, выданной предприятием. Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях, до 30 ноября включительно.

Дети до 18 лет не должны находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей при наличии документа, подтверждающего родительские права.

Кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест не более 30 процентов от вместимости зрительного зала при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. При этом деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов по-прежнему приостановлена.

Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников, в том числе всех работников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.

С 9 по 22 ноября школьники с первого по пятый классы и одиннадцатиклассники будут учиться очно. Также в обычном режиме будут заниматься все учащиеся малокомплектных школ и тех учебных заведений, где технически невозможно организовать дистанционное обучение. 6-10 классы перейдут на дистанционный режим.

Учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели организуют занятия в дистанционном формате.

Организациям общепита, за исключением объектов придорожного сервиса и ресторанов доставки, необходимо ограничить режим работы с 00.00 до 6.00. При этом приготовление пищи и допуск посетителей нужно завершить до 23.00.

Общественным объединениям, вузам и учреждениям культуры рекомендуется сформировать и направить в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения списки студентов и сотрудников, которые выразили желание участвовать в оказании помощи находящимся на самоизоляции пожилым людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, указ о повышенной готовности
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