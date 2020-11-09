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В Башкирии создали рабочую группу для решения проблем вкладчиков «Золотого запаса»

ПОЛИТИКА

В Башкирии создали межведомственную рабочую группу для мониторинга ситуации с вкладчиками инвестиционной площадки «Золотой запас». Соответствующее распоряжение подписано спикером башкирского парламента Константином Толкачевым.

«Проблему точно не решить одним днем, поэтому и создана рабочая группа. Она будет регулярно отслеживать ситуацию, обеспечивать коммуникацию всех участников процесса, оперативно информировать граждан о положении дел и контролировать возврат средств населению», — сообщил Толкачев.

В составе межведомственной рабочей группы — депутаты республиканского парламента, представители МВД, прокуратуры, Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества, бэк-офиса ООО «Золотой запас», инициативных групп обманутых вкладчиков, арбитражный управляющий, финансовый омбудсмен. Возглавляет рабочую группу вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы итогом работы группы стали не только конструктивные предложения по решению проблем пострадавших вкладчиков «Золотого запаса», но и выработка законодательных инициатив, которые помогли бы решить проблему комплексно, сработать на опережение и не допустить возникновения схожих ситуаций», – резюмировал Константин Толкачев.
Как сообщал «Башинформ», в марте прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Роскомснаббанк».

Одновременно регулятор аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией «Роскомснаббанк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с чем начались проблемы инвестиционной площадки «Золотой запас».

На счетах оказались «заморожены» деньги вкладчиков, которые они до сих пор не могут вернуть.

Общая сумма требований к компаниям-заемщикам, действовавшим через «Золотой запас», составляет сейчас 1,7 млрд рублей.

Галина Бахшиева
Теги: Госсобрание РБ
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