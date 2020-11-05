Зугура Рахматуллина: Каждый добрый этнический проект в Башкортостане ведёт к консолидации

Такую идею озвучили сегодня в Уфимском торгово-экономическом колледже, где, в рамках празднования Дня народного единства, состоялся первый в республике межнациональный «Праздник осетинского пирога». Более того, в ходе праздника, объединившего темы «национальная кухня, Всемирная фольклориада-2021, гастрономический туризм, дружба народов, Салават Юлаев и Сосланбек Тавасиев, международные компетенции Ворлдскиллс», был представлен проект «Инжинирингового центра современных технологий подготовки специалистов школьного питания Республики Башкортостан» и организован мастер-класс по выпечке осетинских пирогов от лучших поваров-мастеров.

Дело в том, что позиция «Выпечка осетинских пирогов» включена в перечень компетенций среднего профессионального образования, соответствующих стандартам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» («ВорлдскиллсРоссия») и Уфимский торгово-экономический колледж планирует внедрить эту компетенцию в свои учебные программы. Этот же праздник – это большой фиксированный шаг в данном направлении. Инжиниринговый центр УТЭК также планирует проведение дней национальной кухни народов России в ходе Всемирной Фольклориады-2021, что станет хорошим вкладом в развитие гастрономического туризма в Уфе и проведение этого масштабного форума..

Проект поддержали в Республике Северная Осетия –Алания. Начальник Управления культуры г.Владикавказа Р. Марзоев подключился к мероприятию дистанционно и отметил, что на родине осетинского пирога действуетобщественная организация башкир имени Салавата Юлаева.

Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов собрал лучших мастеров республики. Организаторы уверены, что скоро Уфа станет одним из центров проведения Всероссийского фестиваля осетинских пирогов. Символично, что праздник проходит накануне дня рождения легендарного осетинского скульптора СосланбекаТавасиева, увековечившего образ башкирского национального героя Салавата Юлаева.

В рамках мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народов Республики Башкортостан и Уфимским торгово-экономическим колледжем. ПредседательАссамблеи народов Башкортостана ЗугураРахматуллина отметила, что единство и дружба народов — это не только равновеликий диалог культур, языков, уважительное отношение к вере и религиозным символам другого, но и общая история, единая национальная судьба, межнациональные и общенациональные праздники, этническая кухня, которая является самым доступным механизмом приобщения к культуре соседа рядом. Более того, каждый добрый этнический проект несет в себе объединяющее людей разной национальности начало, и данное мероприятие, возможно, станет стартовой площадкой для следующих праздников, подчеркнула Зугура Рахматуллина. Однозначно, этот проект станет одним из лучших в России и ее успешной реализации может оказать содействие создание при Ассамблее национально-культурной организации осетин Башкортостана.