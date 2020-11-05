Артур Идельбаев: Призывы сносить кресты - не просто расшатывание, это провокация
Общественный деятель — один из основателей Союза башкирской молодежи, предприниматель и блогер Артур Идельбаев прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Буквально недавно в одном из чатов предпринимателей Башкортостана, обсуждая политику, с облегчением констатировали то, что на фоне охвативших весь мир хаоса и безумия в 2020 году, Россия выглядит островком мира и благополучия. Ещё была высказана мысль, что это потому, что Россия традиционно многонациональная и многоконфессиональная страна. Наши предки учились жить мирно друг с другом на протяжении столетий. И вот сейчас призывы сносить кресты только из-за того, что они установлены в Башҡортостане (многонациональной и многоконфессиональной республике), есть не просто расшатывание стабильности, это — провокация», — сказал Идельбаев.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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Артур Идельбаев: Призывы сносить кресты - не просто расшатывание, это провокация
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