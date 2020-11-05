Галим Якупов: Кому-то надо тему шовинизма из Западной Европы перенести к нам

Председатель Исполкома курултая башкир Галим Якупов прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.

Лично я не вижу обозначенной проблемы, в разрезе межнациональных взаимоотношений, но допускаю, что кому-то надо эту тему, возникшую за тысячи километров от Башкортостана — в Западной Европе — перенести к нам, на Восток.

Думаю, народ нашей многонациональной и многоконфессиональной республики достаточно мудрый и по настоящему богобоязненный, что б серьезно воспринимать эти неуклюжие попытки вывести его из равновесия”, — сказал он.