Галим Якупов: Кому-то надо тему шовинизма из Западной Европы перенести к нам
Председатель Исполкома курултая башкир Галим Якупов прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
“Знаете, у меня есть друзья башкиры и татары — они православные, есть знакомые — славяне — мусульмане. А один из моих близких друзей — поволжский немец, так он 5 раз в день делает намаз.
Лично я не вижу обозначенной проблемы, в разрезе межнациональных взаимоотношений, но допускаю, что кому-то надо эту тему, возникшую за тысячи километров от Башкортостана — в Западной Европе — перенести к нам, на Восток.
Думаю, народ нашей многонациональной и многоконфессиональной республики достаточно мудрый и по настоящему богобоязненный, что б серьезно воспринимать эти неуклюжие попытки вывести его из равновесия”, — сказал он.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.