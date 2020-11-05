Авторы заявлений о сносе крестов в Башкирии должны быть привлечены к ответственности: МСОБ

В правоохранительные органы направлены материалы о привлечении к ответственности авторов заявления о сносе крестов в Башкирии, сообщил «Башинформу» секретарь Межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан Алексей Касьянов.

«Жители Башкортостана веками жили в мире и согласии вне зависимости от национальности и вероисповедания. В этом наша сила. И мы должны оставить нашу республику островком стабильности. Мы решительно осуждаем эти высказывания. Саитова и другие лица, делающие подобные провокационные заявления, преследуют одну цель: это дестабилизация общественно-политической обстановки в республике и разрушение межнационального и межконфессионального мира и согласия. Такие люди, безусловно, должны быть привлечены к установленной законом ответственности за свои экстремистские высказывания. Мы уже направили соответствующее обращение в правоохранительные органы».

Касьянов также отметил, что Саитова ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за комментарии в сети интернет, которые были направлены на возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства по признакам национальности, но, несмотря на это, продолжила свою противоправную деятельность.

Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.