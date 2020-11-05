Глава ДУМ Башкирии: «Призываю всех сохранять единство, которым мы очень сильно дорожим»
Глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Я думаю, что у человека, заявляющего подобные вещи, прежде всего какие-то душевные проблемы или какие-то нереализованные свои корыстные планы на этот мир. Он хочет на этом расшатать спокойное, миролюбивое, созидательное общество в республике, в России. У нас, если смотреть — в одном месте кресты, в другом месте придорожная мечеть. Вот мы сегодня с республикой, с правительством реализовываем проект придорожных мечетей. Они есть по всей России, даже в не исконно мусульманских регионах. Никто их не рушит, не сносит и не поджигает. Я призываю наше население не вестись на такие провокации, особенно мусульман. У нас сегодня по Уфе есть несколько мечетей, еще под несколько мечетей выделяются земельные площади, к тому же у нас придорожный сервис оснащается мечетями. Мы вчера видели проект по оснащению комнатами для молитв придорожных объектов, причём для всех: и для мусульман, и для христиан, и для иудеев. Надо понимать, что сегодняшние христиане — наши друзья близкие, товарищи. Иудеи пришли сюда, в Духовное управление мусульман, и главный раввин говорит: «Айнур Хазрат, давай запустим быстрее мечеть Аль-Рахим. Я даже нашел первую сумму денег, чтобы первую экспозиционную комнату сделать». Вот степень нашего взаимодействия. И в День народного единства нельзя было никак допускать такого рода провокации. Я призываю всех сохранять единство, которым мы очень сильно дорожим, сохранять спокойствие, прежде всего руководствоваться здравым смыслом», — сказал Биргалин.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Глава ДУМ Башкирии: «Призываю всех сохранять единство, которым мы очень сильно дорожим»
Талгат Таджуддин: Рушить символы традиционных конфессий - значит выступать против мира
Римма Утяшева: «У нас упавшие кресты восстанавливают и православные, и мусульмане»
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи