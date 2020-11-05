Талгат Таджуддин: Рушить символы традиционных конфессий - значит выступать против мира

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.

Так вот, нужно всю свою прыть направить на это, на воспитание детей, чтобы их было побольше. Рядом Китай, где больше 1,5 млрд население, а у нас в такой огромной стране, которая почти в 5 раз превосходит Китай по территории, – всего 147 млн человек. Да ещё пандемия каждый день косит. Поэтому тем, кто такие слова говорит, нужно опомниться. Недопустимы такие провокационные заявления. Посмотрите, что творится сейчас во Франции, в Австрии, в других странах. Какие-то карикатуры?! По закону, оскорбление религиозных чувств в нашей стране — это уголовное преступление. Но перед Богом – это еще большее преступление, в Судный день отвечать будет этот человек. В Коране говорится, что даже идолов, которым поклоняются язычники, позорить, ругать, оскорблять нельзя, потому что они в отместку начнут и Бога ругать. В грехе и они, и те, кто ругает идолов, будут одинаковые», — сказал Талгат Таджуддин.