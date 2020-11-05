Талгат Таджуддин: Рушить символы традиционных конфессий - значит выступать против мира
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Мы живём в одном едином государстве – России уже почти пять столетий. Родину мы не сами выбирали, а по воле Всевышнего, верующие это прекрасно знают. Башкортостан в самом сердце России, и, как говорили руководители нашей страны, в Башкортостане, как в капле воды, отражается вся наша страна. Более сотни народов в Башкортостане, в России — 193 больших и малых народов, традиционные конфессии: православие, ислам, иудаизм, у нас и буддисты есть на границе с Монголией и Китаем. Все люди — мы являемся наместниками Бога на земле. И мы должны чтить и уважать друг друга. Все от Адама и Евы. Это взаимоуважение и взаимопонимание складывалось веками, поэтому День народного единства мы начали отмечать именно по предложению Межрелигиозного Совета России (его возглавляет Патриарх Кирилл). Сегодня поднимать вопрос о том, чтобы поджигать, рушить символы традиционных конфессий — это значит выступать против мира и согласия между народами. Слово не воробей, нужно об этом думать. Сейчас у нас в Башкортостане даже смешанных семей более трети. Во многих семьях даже не могут на своём родном языке говорить.
Так вот, нужно всю свою прыть направить на это, на воспитание детей, чтобы их было побольше. Рядом Китай, где больше 1,5 млрд население, а у нас в такой огромной стране, которая почти в 5 раз превосходит Китай по территории, – всего 147 млн человек. Да ещё пандемия каждый день косит. Поэтому тем, кто такие слова говорит, нужно опомниться. Недопустимы такие провокационные заявления. Посмотрите, что творится сейчас во Франции, в Австрии, в других странах. Какие-то карикатуры?! По закону, оскорбление религиозных чувств в нашей стране — это уголовное преступление. Но перед Богом – это еще большее преступление, в Судный день отвечать будет этот человек. В Коране говорится, что даже идолов, которым поклоняются язычники, позорить, ругать, оскорблять нельзя, потому что они в отместку начнут и Бога ругать. В грехе и они, и те, кто ругает идолов, будут одинаковые», — сказал Талгат Таджуддин.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.