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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Римма Утяшева: «У нас упавшие кресты восстанавливают и православные, и мусульмане»

ПОЛИТИКА

Председатель Совета Региональной национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева прокомментировала заявление о сносе крестов в Башкирии.

«Я поражена — кто этих дам уполномочил на создание правительства, они уже и портфели поделили. Это, во-первых, нарушение всех законов, за это они должны ответить. И второе: в нашем многонациональном Башкортостане и церкви, и мечети, и синагоги, и другие культовые учреждения есть, в них люди молятся, у нас все религии чувствуют себя комфортно. Вчера, в День народного единства, президент России Владимир Путин приводил пример из каждой из религиозных книг. А теперь хочу привести пример члена совета нашей региональной общественной организации национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан. Она рассказала, как они поехали на родину мамы в Белокатайский район. Там, оказывается, много крестов. Они увидели огромную толпу, вышли, думали кому-то помощь нужна. Оказалось, там крест накренился, едва не упал. И люди восстановили, поставили его правильно. И вы понимаете, там не было ни одного христианина. Были мусульмане – башкиры, татары. Вот они-то и поставили крест на место. Это и есть ответ этим дамам», — сказала Утяшева.

Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.

ИА «Башинформ»
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