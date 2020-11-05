Пресс-секретарь Башкортостанской митрополии: Призывы сносить кресты недопустимы
Руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии, настоятель Сергиевского собора Уфы Евгений Шерышев прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Такие призывы недопустимы. Во-первых, это нарушает тот мир, который существует в нашей республике, и вообще в России. Потому что на территории Башкортостана и во всей России очень много национальностей проживает и очень много религиозных конфессий. Уже на протяжении многих лет, десятилетий существует мир между национальностями, между традиционными конфессиями. Конечно, хочется верить, что это останется только словами и только угрозами, будем молиться о том, чтобы ни в коем случае этого не произошло и Господь вразумил этих людей. А нам дал силы, мудрость сохранять межнациональный и межконфессиональный мир», — сказал он.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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Пресс-секретарь Башкортостанской митрополии: Призывы сносить кресты недопустимы
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