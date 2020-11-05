Раиль Асадуллин: Призывающие к сносу крестов в Башкирии жаждут славы Герострата
Депутат Госсобрания Башкирии Раиль Асадуллин прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Этот акт вандализма совершил крайне безответственный и не думающий о последствиях человек, для которого важна слава Герострата, а не то, к чему это может привести. Несмотря на то, что в республике, в наших соборах и мечетях есть люди, которые мыслят, возможно, по-разному, но они всегда придерживаются позиции дружбы и взаимоуважения, толерантности. И тем людям, которые не осознают то, что они делают, достаточно взглянуть на наших духовных лидеров православия, ислама, иудаизма, как они общаются друг с другом, какое уважение они демонстрируют друг к другу, как они вместе сидят за одним столом в президиуме, как они поддерживают друг друга, несмотря на то, что представляют разные религиозные направления. Вот это должно быть ориентиром для поступков, а не то, что сегодня совершили», — сказал депутат.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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