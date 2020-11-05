Епископ Спиридон: Призывы к сносу крестов не смогут поколебать стремление людей к миру

Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.

Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон, управляющий Бирской епархией Русской православной церкви Башкортостанской митрополии прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.

ИА «Башинформ»

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