Епископ Спиридон: Призывы к сносу крестов не смогут поколебать стремление людей к миру
Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон, управляющий Бирской епархией Русской православной церкви Башкортостанской митрополии прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Глубоко опечалены вестью о появившихся в сети интернет призывах сносить кресты и отдельно призывом снести крест в селе Узян Белорецкого района, который установлен на месте алтаря разрушенного Свято-Троицкого храма в 30-х годах XX века. Республика Башкортостан всегда была примером среди российских регионов, где мирно живут, роднятся люди разной национальности и вероисповедания. Призывы к сносу и уничтожению крестов не смогут поколебать стремление людей к мирной жизни, привести к разжиганию межрелигиозных и межнациональных конфликтов. Будем молиться Богу, чтобы эти призывы остались только на словах!» — сказал епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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