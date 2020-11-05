Зугура Рахматуллина: Заявление о сносе крестов – это сатанизм, вандализм, варварство

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина прокомментировала заявление о сносе крестов в Башкирии.

Мне представляется, что подобные заявления не выражают сознание, мироотношение целого народа. Это попытки говорить какой-то небольшой общности. Мне очень нравится фраза нашего верховного муфтия Талгата Таджуддина, которую он произнес на одной из конференций. Ему задали вопрос: «Вот вы говорите, что ислам — это гуманистическая культура, призывающая к добру. А как объяснить, что сегодня в мусульманском мире мусульманин идёт на своего брата?». Он тогда ответил: «Вы знаете, ислам, так же как и любая другая религия, — это источник человечности, духовности. Но, к сожалению, многие пытаются сегодня его черпать грязным сосудом», — сказала Зугура Рахматуллина.