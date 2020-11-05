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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зугура Рахматуллина: Заявление о сносе крестов – это сатанизм, вандализм, варварство

ПОЛИТИКА

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина прокомментировала заявление о сносе крестов в Башкирии.

«Каждая религия — это не только религиозное миропонимание, мироощущение, мироотношение и вера. Это прежде всего гуманистическая духовная традиция в истории человеческой культуры. В каждой религии главная ценность — это гуманистические призывы к добру, к взаимопониманию, к дружбе, искоренению зла и нехороших умыслов, пороков в своей душе, в своём поведении. У каждой религиозной традиции есть свои священные символы — это полумесяц у мусульман, крест у христиан, звезда Давида. И каждая религиозная традиция, каждая религия в этом символе видит свое единение не только с небом, с Богом, а свое единение с гуманизмом человечества. И подобные призывы снести кресты – это прежде всего показатель антикультуры, духовного вандализма по отношению к проявлениям человеческой души, человеческой культуры. Это эпатажное заявление с целью, видимо, привлечь к себе внимание. Поэтому многонациональный, поликонфессиональный народ Республики Башкортостан не приемлет подобные шокирующие человеческие души позиции, потому что это заявление – действительно некий сатанизм, вандализм, варварство. Сегодня и религия, и светская философия, и религиозное мировоззрение, и светское миропонимание — они вместе идут к духовности, они вместе противостоят вандализму, варварству, жестокости и злу. Поэтому крест, так же как и мусульманский полумесяц, как и звезда Давида — это прежде всего лакмусовая бумага всеобъемлющей, всечеловеческой религиозной духовности, которые сегодня действительно становятся одной из ярких сил, противостоящих вандализму и антикультуре.

Мне представляется, что подобные заявления не выражают сознание, мироотношение целого народа. Это попытки говорить какой-то небольшой общности. Мне очень нравится фраза нашего верховного муфтия Талгата Таджуддина, которую он произнес на одной из конференций. Ему задали вопрос: «Вот вы говорите, что ислам — это гуманистическая культура, призывающая к добру. А как объяснить, что сегодня в мусульманском мире мусульманин идёт на своего брата?». Он тогда ответил: «Вы знаете, ислам, так же как и любая другая религия, — это источник человечности, духовности. Но, к сожалению, многие пытаются сегодня его черпать грязным сосудом», — сказала Зугура Рахматуллина.

Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.

ИА «Башинформ»
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