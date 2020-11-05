Максим Ульчев: Идея о сносе крестов в Башкирии – провокация
Глава агентства печати Башкирии, экс-исполнительный директор Собора русских в РБ Максим Ульчев прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Территория республики веками является домом для многих народов, сейчас их более 150. Есть многочисленные, есть малочисленные. Наличие символов народов и их веры – залог согласия и взаимного принятия. Высказанная идея представляется провокацией», — сказал он.
Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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