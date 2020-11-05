Константин Толкачев призвал дать правовую оценку заявлению о сносе крестов в Башкирии
Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев призвал правоохранительные органы изучить содержание видеообращения части башкирской общественности, размещенного Рамилёй Саитовой в социальных сетях в День народного единства, на предмет нарушения законодательства.
«До глубины души возмущен деструктивной активностью в соцсетях публичной персоны Рамили Саитовой, считающей себя выразителем нужд и чаяний башкирского народа, – сообщил спикер республиканского парламента на своей странице в той же социальной сети. – Человек призывает людей сносить кресты и выдворять из республики представителей определенной национальности. Заявление настолько радикально и возмутительно, что можно усомниться в психическом здоровье человека. Особенно учитывая прежние проявления ее разносторонних «талантов», в том числе и по лечению коронавируса и т.д. Считаю, что правоохранительным органам нужно дать правовую оценку данному видео. В нем явно содержится состав преступления».
Константин Толкачев подчеркнул важность сохранения согласия в многонациональной республике.
«В Башкортостане национальный вопрос никогда не становился яблоком раздора, – написал Председатель Государственного Собрания. – Периодически отдельные личности пытаются разыгрывать национальную карту для решения каких-то своих задач, но подорвать взаимное уважение и толерантность в нашем обществе у них не получается. Интернет помогает таким деятелям зарабатывать популярность. Люди охотно делятся друг с другом постами, которые вызывают эмоции, и на ровном месте возникает проблема».Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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