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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Шамиль Валеев: Стыд и позор тем, кто эксплуатирует шовинистские высказывания

ПОЛИТИКА

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, публицист Шамиль Валеев прокомментировал заявление о сносе крестов в Башкирии.

«Отдельные эпатирующие высказывания не вызывают у меня никаких чувств, кроме удивления и досады — в Башкирии накоплен значительный иммунитет против странных агрессивных выпадов на этноконфессиональные темы, — сказал Валеев. — Однако в цифровое время, да ещё на фоне «горячего» этноконфликта на Южном Кавказе, любое неосторожное высказывание может срезонировать так, что мало не покажется. Стыд и позор тем, кто тиражирует парадоксальные высказывания в политических целях или для троллинга действующей власти в период, когда население находится под колоссальной нагрузкой, надо понимать, что каждое недопонятое высказывание может срезонировать с умом упоротого нетерпимца в любой части планеты, чему масса ужасных примеров в последние недели. Прошу не считать мои высказывания призывом вернуть карательную психиатрию: сейчас всем приходится тяжело, нужно относиться бережно и осторожно друг к другу.

Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.

ИА «Башинформ»
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