Чем закончатся призывы сносить кресты в Башкирии – знает один Бог: Дан Кричевский
Главный раввин Башкирии Дан Кричевский резко осудил заявление о сносе крестов в Башкирии.
«Я в шоке! Я не думал, что в 2020 году в России в день после Дня народного единства, когда мы все отмечали нашу дружбу, нашу любовь, наше уважение друг к другу – и в этом наша сила. Тем более в наши времена, когда у всех много проблем, еще начинать разжигать межнациональные, межрелигиозные войны… Я надеюсь, что те службы, органы, которые отвечают за порядок в обществе, проведут с этой мадам правильный разговор и объяснят, что такие вещи начинать очень опасно. Как они закончатся – один Бог знает», — сказал ребе.Ранее представители националистических организаций заявили о необходимости сноса крестов в Башкирии. С таким видеообращением от имени некоего «йыйына» (народное собрание – прим. ИА «Башинформ») выступила в соцсетях Рамиля Саитова.
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