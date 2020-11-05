Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 80.00

EUR 93.34

5 ноября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Башкирии предложили лицензировать все частные дома для престарелых

ПОЛИТИКА

После скандала в Башкирии вокруг частного пансионата для престарелых «Моя семья» парламент республики предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Соответствующие поправки в Федеральный закон направлены для предварительного рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании.

Напомним, пансионат «Моя семья», расположенный в поселке 8 Марта под Уфой, привлек внимание общественности после того, как в СМИ были размещены фотографии его пожилых постояльцев, лежащих в полураздетом виде на незастеленных кроватях. Проверка пансионата вскрыла факты грубого обращения с постояльцами, проблемы с обеспечением их питанием и постельными принадлежностями, другие нарушения. По факту ненадлежащего оказания услуг следователи возбудили уголовное дело. Позже здесь погиб 81-летний мужчина, после чего учреждение закрыли.

Как подчеркнул председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев, чтобы такие истории не повторялись, нужны поправки в федеральном законодательстве:

﻿«В настоящее время большинство пансионатов для пожилых людей работают «в тени». Контролируются только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан».
Сейчас в республике начат мониторинг всех домов престарелых.

﻿«При необходимости за депутатами закрепим персональное шефство, — добавил Константин Толкачев. — Нам нужно оперативно организовать эту работу. Важный сегмент социального бизнеса выпал из поля зрения государства, и с этим надо работать».
По мнению спикера республиканского парламента, государство должно поддерживать частную инициативу в сфере социального обслуживания, но при этом обеспечить контроль и гарантированный уровень сервиса.

﻿«Если сегодня мы закроем все частные дома престарелых, то государственные социальные учреждения с таким объемом просто не справятся, – сказал спикер парламента. – Люди попадают туда не от хорошей жизни. Частные дома престарелых нужны, но систему надо выстроить таким образом, чтобы гарантировать безопасность и необходимый набор и качество социальных услуг, включая питание и медицинское наблюдение».

ИА «Башинформ»
Теги: закон, частные дома для престарелых
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии от коронавируса скончалась 42-летняя уфимка
Минздрав Башкирии сообщил о 56-м скончавшемся пациенте с подтвержденным COVID-19. Новая коронавирусная инфекция унесла жизнь 42-летней уфимки. Среди сопу
Смертельное ДТП на трассе в Башкирии: пробка в сторону Уфы
4 ноября около 12 часов дня в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, на 1513 км столкнулись три автомобиля. Из
Ростислав Мурзагулов ответил Дудю на обвинение о влиянии властей на Моргенштерна
Ростислав Мурзагулов стал одной из фигур, которую обсуждали в интервью Юрия Дудя и уфимского хитмейкера Алишера Моргенштерна. В частности, интервьюер обв
Видео о якобы переполненном морге Уфы - фейк: Минздрав РБ
Размещенное в соцсетях видео якобы из переполненного морга Уфы не соответствует действительности и является фейком. Об этом заявил 4 ноября министр здрав
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть