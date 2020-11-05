Депутаты Башкирии предложили лицензировать все частные дома для престарелых

После скандала в Башкирии вокруг частного пансионата для престарелых «Моя семья» парламент республики предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Соответствующие поправки в Федеральный закон направлены для предварительного рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании.

Напомним, пансионат «Моя семья», расположенный в поселке 8 Марта под Уфой, привлек внимание общественности после того, как в СМИ были размещены фотографии его пожилых постояльцев, лежащих в полураздетом виде на незастеленных кроватях. Проверка пансионата вскрыла факты грубого обращения с постояльцами, проблемы с обеспечением их питанием и постельными принадлежностями, другие нарушения. По факту ненадлежащего оказания услуг следователи возбудили уголовное дело. Позже здесь погиб 81-летний мужчина, после чего учреждение закрыли.

Как подчеркнул председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев, чтобы такие истории не повторялись, нужны поправки в федеральном законодательстве:

﻿«В настоящее время большинство пансионатов для пожилых людей работают «в тени». Контролируются только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан».

Сейчас в республике начат мониторинг всех домов престарелых.

﻿«При необходимости за депутатами закрепим персональное шефство, — добавил Константин Толкачев. — Нам нужно оперативно организовать эту работу. Важный сегмент социального бизнеса выпал из поля зрения государства, и с этим надо работать».

По мнению спикера республиканского парламента, государство должно поддерживать частную инициативу в сфере социального обслуживания, но при этом обеспечить контроль и гарантированный уровень сервиса.

﻿«Если сегодня мы закроем все частные дома престарелых, то государственные социальные учреждения с таким объемом просто не справятся, – сказал спикер парламента. – Люди попадают туда не от хорошей жизни. Частные дома престарелых нужны, но систему надо выстроить таким образом, чтобы гарантировать безопасность и необходимый набор и качество социальных услуг, включая питание и медицинское наблюдение».