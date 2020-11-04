Проект инфекционного центра в Стерлитамаке может стать примером для других стран

Фото: Пресс-служба правительства РБ









Фото: Пресс-служба правительства РБ

Лучший инфекционный центр по оснащению и технологии лечения строится в Стерлитамаке. Такое заявление сделал премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров. 4 ноября он побывал на строительной площадке и заверил жителей республики, что первых пациентов, как и планировалось, госпиталь примет 1 декабря.

«Здесь будут размещены 74 боксированные палаты, 14 реанимаций. В случае режима чрезвычайной ситуации одновременно медицинскую помощь в госпитале смогут получать 382 пациента», — сказал Андрей Назаров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в проект заложено детское и родильное отделение. А в приемном блоке примут пациентов, у которых окончательный диагноз еще не установлен. Также в стерлитамакском инфекционном центре будет и хирургическое отделение, где врачи смогут проводить операции пациентам с COVID-19 и другими инфекциями. Также предусмотрено общежитие для медиков на 40 мест.

«Уверен, что данный инфекционный центр в Стерлитамаке будет лучшим в Российской Федерации как по оснащению, так и по технологии лечения. Проект, который мы здесь возводим, нашел поддержку со стороны министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Им было рекомендовано другим регионам страны взять наш проект за основу. Поэтому уже в семи субъектах России либо возводятся госпитали по нашему проекту, либо наши башкортостанские строители помогают им строить, как например, в Челябинске», — сказал Андрей Назаров.

Сейчас на стройплощадке развернут монтаж наружной и ливневой канализации, посадка деревьев, монтаж металлоконструкций корпусов и площадок под оборудование, укладка труб под газоснабжение, устройство кровли и установка дорожных бордюров по красной линии. Идет набор медперсонала, куда приглашаются врачи из Стерлитамака.

«Когда будет построен Стерлитамакский центр, мы спокойно сможем предлагать наш проект не только другим субъектам России, но и другим странам. Есть что показать и есть что продвигать на международном уровне», — подчеркнул премьер-министр башкирского правительства.