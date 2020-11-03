Победители кадрового конкурса Центра стратегического развития РБ получили сертификаты

Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров вручил сертификаты победителям кадрового конкурса на соискание должностей в Центре стратегического развития Башкортостана. В мероприятии в режиме онлайн принял участие президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.

В обращении к победителям конкурса Андрей Назаров отметил, что теперь перед ними, поскольку они стали частью большой управленческой команды, открываются новые возможности внести лепту в развитие республики и страны в целом.

— Это особое рабочее место, которое даст вам путевку в жизнь. Уверен, многие из вас не только поднимутся до руководящих должностей в Башкортостане, но рано или поздно будут занимать серьезные должности в нашей стране и это вполне справедливо и логично, ‒ сказал Андрей Назаров. ‒ Я являюсь, в какой то, степени выгодоприобретателем этого конкурса, поскольку так или иначе ЦСР республики будет работать, в первую очередь, на Правительство Башкортостана, и в целом на развитие региона. Поэтому я хотел бы попросить вас быть максимально эффективными и не беречь свои силы.

Для работы в новой структуре был объявлен набор претендентов из числа экспертов в различных областях госуправления, юриспруденции, инженерии, науки, а также молодые специалисты, которые заинтересованы в карьерном лифте. Соискателям было необходимо заполнить анкету и записать видеоинтервью о том, что необходимо сделать для улучшения жизни в регионе и как соискатель предлагает это реализовать. Затем претендентов ожидал ряд заочных тестов и очный открытый отбор.

На конкурсе приняли участие более ста специалистов из различных сфер деятельности, 66 из них дошли до финала, 28 получили сертификаты.

Партнером кадрового проекта выступили ЦСР, АСИ, Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ.