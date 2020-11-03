14 уголовных дел возбуждено после проверки межбюджетных трансферов в Баймакском районе РБ

После проверок Контрольно-счетной палатой Башкирии межбюджетных трансферов из республиканской в муниципальную казну Баймакского района возбуждено 14 уголовных дел.

В частности, аудиторы сообщили о незаконном выделении квартиры начальнику районного отдела образования. В этом случае правоохранители усмотрели признаки коррупции. Должностное лицо [пока еще неустановленное – ред.] вместо того, чтобы передать жилье нуждающимся, составило и передало постановление о передаче помещения в собственность Зайнуллину И. В итоге бюджету нанесен ущерб в размере 237 521 рубль.

Также уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Абдулькаримовского сельсовета. Чиновник предоставил шесть справок о средней зарплате тем, кто не входил в штат, чтобы в дальнейшем оформить пособие по безработице (шесть эпизодов). За аналогичные преступления фигурантами уголовного дела стали главы Тубинского (три эпизода), Зилаирского (два эпизода), Сибайского (три эпизода), Тавлыкаевского (18 эпизодов), Яратовского (четыре эпизода) сельсоветов Баймакского района республики.

Также чиновники районной администрации превышали должностные полномочия и выдавали незаконные справки. Аудиторы усмотрели эпизоды служебного подлога, хищение бюджетных средств при ремонте водозаборов в селе Ургаза (275 тысяч рублей) и при реконструкции городского стадиона «Труд» в городе Баймаке. В данный момент объект не пригоден для эксплуатации.