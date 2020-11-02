Назначен врио мэра Уфы

В Горсовете Уфы 2 ноября в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации Уфы на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Радмила Муслимова.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание Совета прошло в дистанционном формате. Радмил Муслимов будет исполнять обязанности главы администрации Уфы до проведения соответствующих конкурсных процедур», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Справка

Радмил Муслимов родился в 1977 году в поселке Чишмы. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер», затем Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Чишминском районе ведущим специалистом отдела архитектуры и градостроительства.

С 2006 года – ведущий инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства филиала «УфаГаз».

С 2007 по 2009 год – руководитель группы технического надзора по содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

2010 – 2012 годы – начальник отдела по коммунальному строительству и техническому надзору, заместитель директора, директор МУП «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству ГО г. Уфа РБ».

2012 – 2013 годы – заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

С 2013 года занимал должность заместителя начальника, с 2014-го – начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

С сентября 2020 года – исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Уфы.

Как сообщалось ранее, на оперативном совещании в правительстве РБ 2 ноября глава Башкирии Радий Хабиров поручил назначить исполняющего обязанности мэра Уфы.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября в институте Склифосовского в Москве после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год. 31 октября он был похоронен на своей родине, в Чекмагушевском районе Башкирии.