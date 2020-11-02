Фото: Олег Яровиков Муслимов будет техническим и.о. мэра Уфы, пока нового кандидата согласовывают с Кремлём Фото: Олег Яровиков

Радмил Муслимов будет исполнять обязанности мэра Уфы до тех пор, пока не пройдут все согласования нового градоначальника, сообщает авторитетный телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», который никогда ещё не ошибался в прогнозах.

«По поводу кандидатуры постоянного сити-менеджера сейчас идут консультации и согласования с Кремлем и спецслужбами. Пока Ульфат Мансурович был жив — замена не подбиралась, поскольку глава республики рассчитывал, что он выздоровеет и вернется к работе, медицинские шансы на это были», — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября в институте Склифосовского в Москве после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год. 31 октября он был похоронен на своей родине, в Чекмагушевском районе Башкирии.