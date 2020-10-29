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30 октября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным состоится в Доме Госсобрания – Курултая РБ

ПОЛИТИКА

31 октября 2020 года с 9.00 до 11.00 в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ по адресу: ул. Заки Валиди, 40 состоится церемония прощания с главой администрации городского округа г. Уфа Ульфатом Мустафиным.

Мэр города скончался 29 октября на 62-м году жизни.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

ИА «Башинформ»
Теги: панихида
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