Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным состоится в Доме Госсобрания – Курултая РБ
31 октября 2020 года с 9.00 до 11.00 в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ по адресу: ул. Заки Валиди, 40 состоится церемония прощания с главой администрации городского округа г. Уфа Ульфатом Мустафиным.
Мэр города скончался 29 октября на 62-м году жизни.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований.
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