Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным состоится в Доме Госсобрания – Курултая РБ

31 октября 2020 года с 9.00 до 11.00 в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ по адресу: ул. Заки Валиди, 40 состоится церемония прощания с главой администрации городского округа г. Уфа Ульфатом Мустафиным.

Мэр города скончался 29 октября на 62-м году жизни.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований.