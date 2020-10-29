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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев: С принятием закона система выделения земель станет прозрачной

ПОЛИТИКА

В Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». Законопроект направлен на перераспределение полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления в части предоставления земель, государственная собственность на которые не разграничена.

– Законопроект в том виде, в каком он был внесен на рассмотрение в первом чтении, вызвал серьезную дискуссию среди депутатов и недопонимание со стороны общественности, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Возникли вопросы у прокуратуры. Для выработки согласованной позиции и подготовки законопроекта ко второму чтению в парламенте были проведены встречи с представителями Правительства республики, прокуратуры, общественных организаций. Собраны предложения муниципалитетов по доработке законопроекта. В результате проведенной работы сформирован пакет поправок, которые учитывают позицию всех заинтересованных сторон.

По словам Константина Толкачева, поправки направлены на усиление роли муниципалитетов в управлении землями, собственность на которые не разграничена.

– Согласно подготовленным поправкам, выделение земли будет происходить с учетом правил землепользования и застройки, утверждаемых органами МСУ, – сообщил Константин Толкачев. – Муниципальный контроль останется прерогативой местных органов власти. Закон будет действовать пять лет. За этот период должна быть выстроена эффективная система обращения с землей для получения экономической отдачи от вовлечения ее в хозяйственный оборот. Поправки в законопроект получили одобрение всех без исключения муниципальных образований республики.

Председатель Государственного Собрания считает, что подготовленные поправки снимают большую часть спорных вопросов к законопроекту.

– Поправки вносят ясность в механизм реализации закона, – отметил Константин Толкачев. – В настоящее время у нас отсутствует понятная система управления землей, собственность на которую не разграничена. Все решения муниципалитеты принимают каждый по отдельности, порою с нарушениями. У прокуратуры по этому поводу нередко возникают справедливые вопросы. С принятием закона система выделения земель этой категории должна стать более прозрачной и понятной. Вся работа, которая ведется разрозненно отдельными муниципалитетами, будет сосредоточена в Министерстве земельных и имущественных отношений, включая все его территориальные подразделения, созданные в муниципальных районах и городских округах. В результате будет создана централизованная система предоставления земельных участков по принципу единого окна. Таким образом, закон направлен на улучшение качества предоставления соответствующей услуги гражданам и юридическим лицам, а также улучшение инвестиционного климата в регионе.

ИА «Башинформ»
Теги: земля, земельные участки, неразграниченные, закон, Госсобрание РБ, поправки
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