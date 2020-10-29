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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе проходит кадровый конкурс в резерв Центра стратегических разработок

ПОЛИТИКА
Фото: Конгресс-бюро РБ

В Уфе проходит кадровый конкурс в резерв Центра стратегических разработок Фото: Конгресс-бюро РБ

В Уфе проходит Кадровый конкурс в резерв АНО «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан». На сегодняшний день уже пройдены все подготовительные и отборочные туры. Финал конкурса состоится 28, 29 и 30 октября в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан (БАГСУ) и будет организован командой Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

Собеседования с конкурсантами проводят профессора БАГСУ. За процессом наблюдает специальная комиссия, в составе которой директор Центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, директор АНО «Центр стратегических разработок РБ» Рустэм Давлетов, ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов и другие. Именно на них возложена работа по оценке профессиональных компетенций конкурсантов, их стрессоустойчивости, умению работать в команде, креативности и способность к принятию решений.

По итогам отбора победителей включат в кадровый резерв, а лучшие из них получат приглашение на работу в АНО «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан».

К подбору персонала руководство Центра решило подойти креативно ввиду необходимости соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Потоки участников кадрового конкурса будут разделены, собеседования пройдут в индивидуальном порядке и не будут длиться более 40 минут, в помещении при соблюдении дистанции одновременно будет находиться не более 50

человек, будет постоянно проводиться влажная уборка, все участники пройдут термометрию.

Напомним, что решение об учреждении в республике Центра стратегических разработок, а также соглашение, положившее начало его созданию, были приняты в ходе II Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020», оператором которого выступило в августе этого года Конгресс-бюро.

Центр создан в целях разработки и реализации проектов и стратегических инициатив, направленных на развитие экономического потенциала Республики Башкортостан. Его ключевыми направлениями деятельности являются:

— проработка инструментов, способных дать значительный вклад в экономическое развитие республики;

— организационное сопровождение участия Республики Башкортостан в федеральных инициативах в целях увеличения объёмов привлечения финансирования;

— маркетингово-аналитическое обеспечение процесса привлечения инвесторов;

— совершенствование системы социально-экономического мониторинга.

Награждение победителей кадрового конкурса состоится 30 октября 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурсы, кадры
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