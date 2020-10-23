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23 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Учалах избран новый глава администрации

ПОЛИТИКА
Фото: uchaly.bashkortostan.ru

В Учалах избран новый глава администрации Фото: uchaly.bashkortostan.ru

В город Учалы избран новый глава администрации. Депутаты рассматривали три кандидатуры: действующего главу администрации Уразовского сельского поселения Жалила Султанова, начальника отдела ЖКХ администрации района Рустама Сулейманова, директора ООО «Башстройком», депутата районного Совета, участника конкурса «Лидеры России» Ильмира Газизова. В открытом голосовании большая часть поддержала последнего претендента.

Напомним, прошлый мэр Учалов Ильяс Кильмухаметов руководил администрацией с 2012 года. Ему вручили почетную грамоту главы района. За эти годы город неоднократно становился победителем конкурсов по благоустройству и республиканского, и всероссийского масштабов.

ИА «Башинформ»
Теги: Учалы, глава администрации
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