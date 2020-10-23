Радий Хабиров принял участие в совещании с полпредом ПФО

Глава Башкирии принял участие в совещании с полпредом Приволжского федерального округа Игорем Комаровым. Полномочный представитель президента в округе вместе с губернаторами и главами регионов обсудили вопросы здравоохранения. В частности, оказание помощи «ковид»-больным. Игорь Комаров напомнил, что субъектам страны необходимо увеличивать свободный коечный фонд, наращивать объемы тестирования населения.

В Башкирии для инфицированных коронавирусом подготовлено около 4,5 тысячи коек. На оперативном совещании 19 октября Глава республики Радий Хабиров поручил развернуть инфекционный стационар в РКБ и создать резервный коечный фонд в уфимской городской клинической больнице № 10. Также в декабре система здравоохранения получит дополнительные 300 коек в новом инфекционном центре, который строится в Стерлитамаке.

Также главы регионов и полпред ПФО остановились на обеспечении горячим питанием школьников. Отметим, что в Башкирии горячие обеды сегодня получают 225 тысяч детей во всех 1934 учебных заведениях.

На совещании обсудили и другие актуальные вопросы – переселение людей из аварийного жилья, повышение платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов, защита прав участников долевого строительства, профилактика коррупционных правонарушений.

Полномочный представитель также поблагодарил глав регионов ПФО за эффективную работу в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования. Средняя явка по округу составила почти 43 процента. В частности, в Башкортостане состоялось 205 избирательных кампаний по замещению 1 762 мандатов в городские и районные советы, советы городских и сельских поселений, а также дополнительные выборы в Государственное Собрание – Курултай РБ по двум округам.