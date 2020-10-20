Фото: Олег Яровиков Власти исключили повторное введение нерабочих недель в России Фото: Олег Яровиков

Российские власти не намерены вводить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей страны, как это было весной, не рассматривается, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК и добавил, что президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

14 октября в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства об отсутствии необходимости введения карантина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация в стране «управляема».

«Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий», — подчеркнула она.

Как сообщал «Башинформ» , в Башкирии за сутки, по данным на 20 октября, число зараженных коронавирусом выросло еще на 68 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло в регионе 9 877 человек.