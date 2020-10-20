Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.92 ↓

EUR 91.31 ↓

20 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Власти исключили повторное введение нерабочих недель в России

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Власти исключили повторное введение нерабочих недель в России Фото: Олег Яровиков

Российские власти не намерены вводить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей страны, как это было весной, не рассматривается, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК и добавил, что президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».
14 октября в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства об отсутствии необходимости введения карантина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация в стране «управляема».

«Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий», — подчеркнула она.
Как сообщал «Башинформ», в Башкирии за сутки, по данным на 20 октября, число зараженных коронавирусом выросло еще на 68 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло в регионе 9 877 человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии водитель, виновный в гибели троих человек, получил 4 года колонии-поселения
Дюртюлинский районный суд вынес приговор в отношении жителя села Чекмагуш по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности сме
Впервые в Ханты-Мансийском автономном округе прошли Дни башкирской культуры и просвещения
В Ханты-Мансийском автономном округе проходят Дни башкирской культуры и просвещения. Одним из ключевых мероприятий программы стала онлайн-встреча предста
Радий Хабиров поручил в каждой организации назначить медицинского инспектора
Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии поручил в каждой организации назначить медицинского инспектора для прот
Радий Хабиров поручил закрыть театры, где есть заболевшие сотрудники
Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил Министерству культуры Башкортостана закрыть театры, где есть заболевшие с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть