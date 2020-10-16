Радий Хабиров рассказал на федеральном канале о мерах против эпидемии в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в итоговой программе канала «Россия 24», где рассказал о противоэпидемических мерах, предпринимаемых в республике. Прежде всего, это укрепление системы здравоохранения, сказал он: строительство второго инфекционного центра в Стерлитамаке, материальная поддержка медиков.

Детские сады продолжат работать, а в школах решено «разорвать инфекционную цепочку. И мы детей как раз сегодня отпускаем на каникулы, на неделю раньше. Если мы к моменту выхода детей в школы 4 ноября увидим ухудшение, то рассмотрим продление каникул. Но базовая позиция – мы хотели бы, чтобы дети ходили в школы».

Глава Башкирии сказал, что в регионе «существенно и резко сократили любые мероприятия публичного характера. Если мы в кинотеатры пускали до 50%, то сейчас мы опускаем планку до 30%. Эти меры носят точечный характер. Я подчеркиваю, базово, я считаю, тех требований, которые есть, достаточно. Вопрос в другом: насколько люди соблюдают эти требования. Насколько люди соблюдают требования ношения маски в общественных местах. Насколько люди соблюдают требования социальной дистанции и так далее. Это уже другая работа. И здесь, соответственно, мы уже людей подталкиваем к тому, чтобы мы вспомнили, что сейчас на улице не лето, сейчас даже не сентябрь, а сейчас новый эпидемиологический период, который требует от нас большей ответственности».