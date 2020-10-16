Фото: Олег Яровиков В Башкирии поддержали инициативу облагать сверхдоходы налогом в пользу больных детей Фото: Олег Яровиков

Депутаты башкирского парламента поддержали федеральный законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Напомним, средства, полученные от таких налоговых поступлений, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

«Поиск средств на лечение орфанных заболеваний – серьезная проблема, – заявил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Регионы, как правило, не располагают достаточными средствами, чтобы обеспечить всех дорогостоящими препаратами. Федеральный центр тоже не может удовлетворить все обращения о помощи. Стоимость лечения одного такого пациента зачастую сравнима с бюджетом здравоохранения района или города. Предлагаемый законопроект должен облегчить решение этой проблемы».

Как отметил Толкачев, федеральный законопроект разработан таким образом, чтобы повышенная ставка НДФЛ касалась лишь тех, кто действительно располагает сверхдоходами, и не ущемил интересы обычных граждан.

«Так, если человек продал квартиру, и с учетом этой суммы его годовой доход превысил пять миллионов рублей, то НДФЛ удержат в обычном размере», – пояснил председатель Госсобрания Башкирии.