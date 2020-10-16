В Башкирии поддержали инициативу облагать сверхдоходы налогом в пользу больных детей
В Башкирии поддержали инициативу облагать сверхдоходы налогом в пользу больных детей Фото: Олег Яровиков
Депутаты башкирского парламента поддержали федеральный законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год.
Напомним, средства, полученные от таких налоговых поступлений, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
«Поиск средств на лечение орфанных заболеваний – серьезная проблема, – заявил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Регионы, как правило, не располагают достаточными средствами, чтобы обеспечить всех дорогостоящими препаратами. Федеральный центр тоже не может удовлетворить все обращения о помощи. Стоимость лечения одного такого пациента зачастую сравнима с бюджетом здравоохранения района или города. Предлагаемый законопроект должен облегчить решение этой проблемы».Как отметил Толкачев, федеральный законопроект разработан таким образом, чтобы повышенная ставка НДФЛ касалась лишь тех, кто действительно располагает сверхдоходами, и не ущемил интересы обычных граждан.
«Так, если человек продал квартиру, и с учетом этой суммы его годовой доход превысил пять миллионов рублей, то НДФЛ удержат в обычном размере», – пояснил председатель Госсобрания Башкирии.