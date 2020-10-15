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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рауфа Рахимова обвиняет «федералов» в заказе против брата Урала?

ПОЛИТИКА

Племянница экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфа Рахимова обвинила депутата Госдумы Виталия Милонова в заказном характере его запроса в Генпрокуратуру, в котором он требует возобновить уголовное дело в отношении сына бывшего руководителя республики Урала Рахимова. Об этом она заявила в интервью «Эхо Москвы в Уфе».

«Рауфа Рахимова разродилась новой тирадой на федеральный центр. Сначала она заявляла, что России оказывается нужно «бороться с авторитаризмом», теперь обвинила Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру России, что те занимаются рэкетом и заказными делами, расследуя дело ее любимого двоюродного братца Урала Рахимова», — говорится в сообщении телеграм-канала ННБТГ, опубликованного в ответ на заявление племянницы бывшего президента Башкирии.

В сообщении упоминается, что уголовное дело, связанное с хищением башкирской «нефтянки», было заведено давно, но европейские власти якобы отказываются экстрадировать Урала Рахимова, ссылаясь на личные обстоятельства.

ИА «Башинформ»
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