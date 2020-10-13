Фото: Валерий Шахов В Башкирии депутаты на очередном заседании обсудят законопроект о платных парковках Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на очередном заседании Государственного Собрания 29 октября депутаты рассмотрят в третьем чтении проект закона «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». На заседание будут приглашены инициаторы и разработчики документа. На вопросы депутатов по законопроекту о парковках ответит глава Госкомтранса республики Алан Марзаев.

«В процессе работы над законопроектом у депутатов возникло много вопросов. На последнем заседании большинством голосов законопроект был принят во втором чтении, но по отдельным пунктам возникли разногласия. Больше всего вопросов вызывают положения, касающиеся организации государственных и муниципальных платных парковок. В соответствии с предложенной концепцией, Госкомтранс и органы местного самоуправления смогут принимать решение о создании платных парковок на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В целом законопроект правильный и продиктован объективными трудностями на дорогах, прежде всего в деловом центре Уфы», — сказал Константин Толкачев.

По его словам, на тех территориях, где много машин и в рабочее время невозможно припарковаться, введение платы за длительную стоянку позволит снизить напряженность.

«В первую очередь дороги освободятся от машин, которые занимают крайнюю полосу на весь рабочий день. Край проезжей части — это не персональная бесплатная парковка. Парковаться там можно, но только для быстрого решения вопросов. Обычно 20 минут бывает достаточно, поэтому как минимум первые 20 минут стоянки на таких территориях будут бесплатными. Если рядом находится школа, больница, объекты спорта или культуры, органы власти, то минимальное время бесплатного паркинга — один час», — сказал Толкачев.

Ожидается, что плата будет взиматься только за длительную стоянку в рабочие дни и в период с 7 до 21 часа. В остальные часы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни парковка на таких территориях останется бесплатной.

Законопроектом определены категории транспортных средств, с которых не будет взиматься плата за парковку.

В том числе бесплатно смогут парковаться автомобили, управляемые участниками Великой Отечественной войны или инвалидами, а также перевозящие их транспортные средства. Аналогичное право владелец платной парковки может предоставить и другим категориям граждан.