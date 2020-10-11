Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.02

EUR 90.71

11 октября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Мы должны научиться извлекать уроки из своего исторического опыта»: Азамат Буранчин

ПОЛИТИКА

Принятие Декларации о суверенитете БССР — это решение парламента республики, депутатский состав которого впервые был выбран в ходе демократических выборов, позволило тогда избежать окончательного распада страны и собраться уже в формате нынешней Российской Федерации, считает кандидат исторических наук Азамат Буранчин. По его мнению, сегодня можно по-разному и с разных точек зрения рассматривать те сложные общественно-политические процессы, однако именно принятие Декларации дало возможность в тот момент найти нужный политический компромисс как в отношениях с федеральным центром, так и внутри республики.

«Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а затем и его аналогов в национальных субъектах, стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало глубокому политическому, экономическому и социальному кризису не только в России, но и на всей территории постсоветского пространства. Но поскольку распад явление негативное в любой ее ипостаси, то осознание реальных масштабов катастрофы, со временем привело к тому, что постепенно из общественной и официальной идеологической повестки из него выхолостили главную идеологическую суть – установку на сепаратизм, с комплексом опасных мифов о хаотической жизни без груза ответственности и интересов «большого» государства. В результате, сегодня на федеральном уровне это событие отмечается лишь как День России, а в Башкортостане – как День республики. Что можно считать оправданным и логичным решением с точки зрения безопасности страны и ее внутриполитической стабильности. Однако для того, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы и выйти на путь устойчивого и созидательного развития, обществу необходимо объективно и критически осмыслить события того сложного и противоречивого периода, извлечь уроки из собственного исторического опыта», — прокомментировал Азамат Буранчин.

ИА «Башинформ»
Теги: политика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В больнице Уфы умерла женщина, которая сняла на видео упавшую с кровати соседку по палате
В 18-й больнице Уфы умерла Зиля Ахмерова, бывшая сотрудница телекомпании «Вся Уфа», которая сняла на видео упавшую с кровати соседку по палате. «Она ск
В Уфе откроется первое в России Почетное консульство Болгарии
В Уфе откроется первое в России Почётное консульство Болгарии, которое возглавит руководитель региональной общественной организации «Дружба народов Башко
Глава Башкирии вручил государственные награды накануне Дня республики
Сегодня во время торжественного собрания в ГКЗ «Башкортостан», посвященного Дню республики, Радий Хабиров вручил государственные награды. Орден «За заслу
Ее дочь обманом заманили в Сирию: в Башкирии бабушке вернули внуков, родившихся на чужбине
В Башкортостан в августе этого года родственникам при поддержке властей удалось вернуть двоих маленьких детей. Собственный источник рассказал агентству «
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть