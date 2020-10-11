«Мы должны научиться извлекать уроки из своего исторического опыта»: Азамат Буранчин

Принятие Декларации о суверенитете БССР — это решение парламента республики, депутатский состав которого впервые был выбран в ходе демократических выборов, позволило тогда избежать окончательного распада страны и собраться уже в формате нынешней Российской Федерации, считает кандидат исторических наук Азамат Буранчин. По его мнению, сегодня можно по-разному и с разных точек зрения рассматривать те сложные общественно-политические процессы, однако именно принятие Декларации дало возможность в тот момент найти нужный политический компромисс как в отношениях с федеральным центром, так и внутри республики.

«Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а затем и его аналогов в национальных субъектах, стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало глубокому политическому, экономическому и социальному кризису не только в России, но и на всей территории постсоветского пространства. Но поскольку распад явление негативное в любой ее ипостаси, то осознание реальных масштабов катастрофы, со временем привело к тому, что постепенно из общественной и официальной идеологической повестки из него выхолостили главную идеологическую суть – установку на сепаратизм, с комплексом опасных мифов о хаотической жизни без груза ответственности и интересов «большого» государства. В результате, сегодня на федеральном уровне это событие отмечается лишь как День России, а в Башкортостане – как День республики. Что можно считать оправданным и логичным решением с точки зрения безопасности страны и ее внутриполитической стабильности. Однако для того, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы и выйти на путь устойчивого и созидательного развития, обществу необходимо объективно и критически осмыслить события того сложного и противоречивого периода, извлечь уроки из собственного исторического опыта», — прокомментировал Азамат Буранчин.