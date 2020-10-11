«Это сложное и противоречивое время станет важным уроком для нашего будущего»: Марданов
«Это сложное и противоречивое время станет важным уроком для нашего будущего»: Марданов Фото: Олег Яровиков
Принятие Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики 11 октября 1990 г. стало одним из знаковых событий, лежащих в основе формирования современного политико-правового облика Республики Башкортостан, считает политолог Марат Марданов.
«В декабре 2002 года в результате формирования единого конституционно-правового пространства в Российской Федерации был принят и подписан Закон РБ «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». В ходе проведенных изменений категория «суверенитет» перестала применятся по отношению к республике. Это полностью соответствует классической государствоведческой и правовой традиции, согласно которой обладание суверенитетом является признаком независимого государства. В тоже время была сохранена конституционная формулировка о том, что Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и совместного веления России и ее субъектов. Республика сохранила возможность проведения национальной политики с учетом своих этнокультурных особенностей. Отголоски этого сложного и противоречивого времени и сейчас ощущаются в общественно-политической сфере региона. Не случайно, на современном этапе особое внимание уделяется именно вопросам национальной политики и межнациональных отношений, противодействию радикальному национализму и интеграция в единую гражданскую общность – российскую нацию. Рассматриваемый переломный этап в развитии Башкортостана, несомненно, продолжит оставаться объектом изучения для политологов и историков, которые смогут отойти от излишней ангажированности и романтизированной национальной мифологии. Уверен, что это сложное и противоречивое время станет важным уроком для нашего будущего», — сказал политолог Марат Марданов.