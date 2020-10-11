Принятие Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики 11 октября 1990 г. стало одним из знаковых событий, лежащих в основе формирования современного политико-правового облика Республики Башкортостан, считает политолог Марат Марданов.

«Это сложное и противоречивое время станет важным уроком для нашего будущего»: Марданов Фото: Олег Яровиков

ИА «Башинформ»

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