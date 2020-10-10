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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев поздравил жителей Стерлитамака с Днем Республики

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба администрации Стерлитамака

Фото: пресс - служба администрации Стерлитамака

Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев совершил сегодня рабочую поездку в Стерлитамак. Спикер парламента посетил парк культуры и отдыха «Содовиков», где принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Республики, поздравил жителей города с праздником.

«11 октября – историческая, судьбоносная дата. В этот день 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете республики и родился новый Башкортостан, – сказал Константин Толкачев. – Тогда вновь, как и 100 лет назад, наш регион стал надежным фундаментом новой российской государственности, нового федерализма. Башкортостан всегда был опорным краем. В год 75-летия Великой Победы хочется особенно подчеркнуть, как наша республика приближала ее, как наши земляки бесстрашно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. В послевоенные годы Башкортостан вместе со всей страной восстанавливал экономику, развивался, строился. Сегодня мы вновь показываем наши единство и сплоченность. Мы уверенно входим в десятку сильнейших регионов России. И это подтверждают инвесторы, которые, несмотря на коронавирусный кризис, продолжают реализацию крупных проектов, вкладывают десятки миллиардов в промышленность и сельское хозяйство».
Константин Толкачев отметил, что Государственным Собранием проводится большая работа по совершенствованию действующего законодательства.
«Все решения парламента принимаются с учетом мнения населения. Депутаты проводят встречи с избирателями, активно участвуют в социальных проектах, – сказал председатель парламента. – Например, региональный партийный проект «Реальные дела» реализуется с 2015 года. Его финансирование из республиканского бюджета в нынешнем году составило почти 225 миллионов рублей».
Во время рабочей поездки Константин Толкачев посетил массовые и спортивные мероприятия, побывал на книжном фестивале, фестивале хлеба, ознакомился с выставкой артефактов и оружия времен Великой Отечественной войны. Председатель Государственного Собрания также ознакомился с ходом реализации программы «Башкирские дворики» в Стерлитамаке, с работами по реконструкции общественных территорий.

Азат Гиззатуллин
Теги: Константин Толкачев, День Республики, Госсобрание РБ
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