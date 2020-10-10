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10 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе откроется первое в России Почетное консульство Болгарии

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В Уфе откроется первое в России Почетное консульство Болгарии Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В Уфе откроется первое в России Почётное консульство Болгарии, которое возглавит руководитель региональной общественной организации «Дружба народов Башкортостан – Болгария» Ярослав Шредер. Об этом шла речь во время встречи главы Башкортостана Радия Хабирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Российской Федерации Атанасом Крыстином.

«Открытие Почётного консульства у нас в Башкортостане – это хороший стимул для развития российско-болгарских отношений. Нашу республику с вашей страной тесно связывает личность Ивана Сергеевича Аксакова, который внёс значительный вклад в освобождение Болгарии в XIX веке. Сегодня активно развиваются отношения в гуманитарной сфере. Всё это очень хорошие поводы для упрочения двусторонних контактов», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что внешнеторговый товарооборот между Башкортостаном и Болгарией за семь месяцев 2020 года вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 млн долларов. Радий Хабиров пригласил представителей Болгарии принять активное участие в международных событиях, которые пройдут в Башкортостане в 2021 году, – Всемирной фольклориаде и Международном конгрессе по пчеловодству «Апимондия».

Атанас Крыстин озвучил планы по развитию гуманитарных связей с Башкортостаном.

«Наши университеты готовы углублять научную кооперацию с вузами вашей республики, чтобы выпускники высшей школы получали двойные дипломы, – сказал посол. – Как только ситуация с коронавирусом уляжется, ректоры болгарских вузов готовы приехать в Уфу».
Посол Болгарии в России также выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сельском хозяйстве и переработке продовольственной продукции.
«Мы наслышаны, что вы активно поддерживаете инвесторов, – сказал Атанас Крыстин. – Поэтому мы считаем Башкирию очень привлекательным регионом для ведения бизнеса».

Азат Гиззатуллин
Теги: внешние связи, консульство
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