Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии вручил государственные награды накануне Дня республики Фото: Валерий Шахов

Сегодня во время торжественного собрания в ГКЗ «Башкортостан», посвященного Дню республики, Радий Хабиров вручил государственные награды. Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» получил депутат Госдумы Павел Качкаев. Он много лет возглавлял администрацию Уфы. Именно при нем столица Башкортостана приобрела новый импульс, став центром развития экономики, науки и культуры. Полученные в республике опыт и профессионализм делают его одним из признанных в стране экспертов в области жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня Павел Рюрикович депутат Государственной Думы Российской Федерации, на законотворческом уровне он отстаивает интересы родного Башкортостана. Павел Качкаев поблагодарил за высокую награду и сказал спасибо своим учителям – Михаилу Зайцеву, который был мэром Уфы и первым председателем Госсобрания, и первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову.

«Они мне много дали, у них я учился общению с людьми и сегодня такое время, когда один ты ничего не сможешь сделать, я рад, что работаю в такой команде», — сказал Павел Качкаев.

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» также получил писатель Рашит Шакур. В своих книгах он воспевает красоту и неповторимость природы Башкортостана. Его стихи переведены на русский, украинский, казахский, турецкий, чувашский, болгарский, немецкий языки. Тема любви к башкирскому народу, неравнодушие к его прошлому и будущему пронизывают всё творчество Рашита Закировича. Он один из авторов Гимна Республики Башкортостан.

Айрат Шаммазов — советский и российский учёный, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан стал еще одним кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Долгие годы Айрат Мингазович возглавлял один из важнейших вузов не только Башкортостана, но страны – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Этот вуз и сегодня по праву считается кузницей кадров, дает стране лучших специалистов в области нефтяной и газовой отрасли.

Орден Григория Аксакова из рук главы региона получила генеральный директор группы компаний «Пышка» Расима Мусина. Она благотворитель, меценат, основатель крупного бизнеса, который стал не просто брендом национальной башкирский кухни, но и сумел в условиях глобальной конкуренции со стороны фастфуда отстоять право башкортостанцев на здоровую, экологически чистую продукцию местного производства. В системе общественного питания Расима Азгаровна уже 50 лет: комбинат питания при швейном объединении «Мир» под ее руководством не раз занимал ведущие места в социалистическом соревновании среди крупнейших предприятий страны. Она активно поддерживает благотворительные и социальные проекты.

Виктор Пчелинцев – государственный и общественный деятель также сегодня стал кавалером ордена Григория Аксакова. Внес неоценимый вклад в становление и развитие правовых основ нового Башкортостана. Работая в разных должностях на государственной службе, будучи депутатом республиканского парламента, свои знания и опыт Виктор Александрович направлял на защиту интересов жителей Башкортостана. Долгие годы он был лидером общественников, объединяя вокруг себя активистов «Собора русских Башкортостана».