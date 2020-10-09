Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии В Башкирии перезагрузят фракции «Единой России» Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

К фракциям «Единой России» в городских и районных советах будут предъявлены новые требования. Вопрос был поднят по итогам первого после сентябрьских выборов заседания Совета руководителей фракций. Председатель Совета, заместитель Председателя Государственного Собрания Рустам Ишмухаметов обозначил проблему недостаточного взаимодействия фракций городских и районных советов друг с другом, с депутатами республиканского парламента и с избирателями.

«Пандемия коронавируса способствовала ослаблению активности отдельных депутатов разного уровня, сократилось число очных приемов граждан, встреч с населением, но все это никак не может служить оправданием, – прокомментировал Рустам Ишмухаметов. – К сожалению, мы вынуждены констатировать, что жители республики зачастую не осведомлены о действующей нормативно-правовой базе и ее изменениях. Информационный вакуум, отсутствие у значительной части граждан понимания того, что делается руководством республики для улучшения жизни населения, в каком направлении развивается регион, порождает у людей вполне объяснимые вопросы. И основная причина, как правило, в отсутствии коммуникации между гражданами и властью на местах. Кто должен отвечать за эту коммуникацию, если не депутат? Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым дано поручение республиканским парламентариям усилить прямую работу с населением. Депутатов муниципального уровня это также касается. Они – первичное звено, наиболее близкое к населению. Порой к депутату регионального, а иногда и федерального уровня приходят на прием граждане с просьбой решить какой-то частный вопрос, например – уборка территории. Разумеется, мы сделаем все, чтобы помочь людям, но такое ручное управление несерьезно. Подобные вопросы должны решаться на местах».

«Все, что связано с землей, всегда волновало и будет волновать людей, – считает Рустам Ишмухаметов. – Непонимание того, что же происходит и что именно будет меняться вызвало прогнозируемо негативную реакцию. В Государственное Собрание было представлено 12 тысяч подписей против данного законопроекта. Мы провели в парламенте встречу с представителями общественности, выступающими против, услышали друг друга. Вопрос обсужден с Советом муниципальных образований. Законопроект претерпит ряд поправок ко второму чтению. Остроту дискуссии вокруг данной темы удалось снять. Но ее и вовсе могло бы не быть, если бы с людьми на местах велась работа и сигналы от граждан транслировались бы через муниципальных депутатов на республиканский уровень. У многих депутатов Государственного Собрания по два района. Мы просто физически не можем провести встречи в каждом населенном пункте. Для этого существуют муниципальные депутаты, на помощь которых мы, в общем-то, вправе рассчитывать».

«Нередко случается так, что под те или иные цели выделяются участки, которые под них выделяться не должны, – рассказал Рустам Ишмухаметов. – А потом проблемы, созданные в муниципалитете, решать приходится на уровне республики. Это в первую очередь обманутые дольщики и точечная застройка. Наиболее яркими примерами могут служить «Миловский парк» и ситуация на улице Шота Руставели в Уфе. С принятием закона подобные проблемы должны уйти, поскольку будет вестись координация работы с землями единым оператором. Кроме того, упростится и ускорится получение участков. Сегодня в муниципалитетах по непонятным причинам, в числе которых, можно предположить, определенные субъективные факторы, люди нередко испытывают проблемы с получением участков под строительство дома, ведение предпринимательской деятельности. Возникает парадокс: земли много, но она не используется. Необходимо, чтобы у земли появились хозяева, чтобы у людей была возможность решать проблемы с жильем, бизнесом, а бюджет получал новые налоговые поступления».

«То есть будет действовать принцип двойного ключа, – пояснил Рустам Ишмухаметов. – Это необходимо для снятия возможных конфликтных ситуаций. К примеру, выделяется участок, а на нем уже находится какое-то строение. Города и районы будут регулировать эти вопросы. Совершенно справедливое требование, донесенное до нас избирателями. Но хочется спросить: почему эта инициатива поступает не от городского или районного совета, а от обычных граждан, которые не нашли, к кому обратиться в том же Баймакском районе, и вынуждены были приехать в Уфу?».

«Единая Россия» – ключевая политическая сила в стране и республике, – сказал Рустам Ишмухаметов. – Подобного коллегиального межфракционного органа нет больше ни у одной партии. Но на деле достаточно эффективного взаимодействия между фракциями мы не наблюдаем. Более того, в ряде случаев нет достаточно эффективного взаимодействия фракций с избирателями. Нужно выходить в люди, общаться не только в социальных сетях, хотя и этот инструмент необходим, но в первую очередь на очных встречах. Особенно актуально это для сельской местности. Избиратель должен регулярно видеть своего депутата, иметь возможность связаться с ним в любое время. А задача депутата – быть компетентным не только в вопросах, касающихся конкретного муниципалитета, но и вопросах республиканского, федерального законодательства, быть готовым давать разъяснения».

«Ставя задачу усилить работу с избирателями, мы не намерены бросать муниципальных депутатов одних, – сказал Рустам Ишмухаметов. – Понятно, что многим из них потребуется как минимум консультационная поддержка. Тем более что среди руководителей фракций много впервые избранных депутатов. Задача республиканского парламента — оказывать им необходимую помощь. Мы обсуждали данный вопрос с Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым. В соответствии с его поручением члены нашей фракции в республиканском парламенте получат установку помогать коллегам в муниципалитетах и со своей стороны также активнее работать с населением. Кроме того, мы планируем провести обучающий семинар для фракций, в первую очередь для молодых депутатов. Публичная работа с людьми требует определенных навыков. Не все ими обладают. Мы понимаем это и готовы обучать».

«Речь идет не только о необходимости более активного использования права законодательной инициативы советами городов и районов, но и о возможности влияния на все законопроекты, которые принимаются республиканским парламентом. Мы намерены последовать примеру Госдумы и ввести практику отзывов муниципалитетов на наши законопроекты. Таким образом, законы будут приниматься с учетом мнения всех территорий республики. Кроме того, мы рассчитываем через фракции в муниципалитетах усилить контроль за исполнением законодательства. К примеру, если есть случаи несоблюдения земельного или экологического законодательства, нужно своевременно информировать об этом парламент. Необходимо действовать консолидировано, тем более по резонансным темам».

В качестве примера отсутствия коммуникации между депутатами и населением Рустам Ишмухаметов привел ситуацию с проектом закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», которым предполагается перераспределение полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На заседании Совета руководителей фракций этот вопрос также был рассмотрен с приглашением представителей Министерства земельных и имущественных отношений.Говоря о предлагаемых изменениях в сфере земельного законодательства, председатель Совета руководителей фракций обратил внимание на основные преимущества предусмотренных новаций – удобство получения участков для граждан по принципу единого окна и снижение коррупционных рисков.Председатель Совета руководителей фракций обозначил также и возможные минусы централизации в сфере земельных отношений. Предоставление участка через региональный центр может не учитывать особенности положения дел на местах. Вопрос об этом ставился на встрече депутатов республиканского парламента с общественными активистами. Для решения проблемы в законопроект будут внесены изменения – выделение участка Минземом будет согласовываться в муниципалитете.Ситуация с земельным законопроектом, по мнению Рустама Ишмухаметова, лишь частый случай, свидетельствующий о том, что Совету руководителей фракций «Единой России» требуется перезагрузка.Рустам Ишмухаметов подчеркнул, что повышенные требования к фракциям «Единой России» в городских и районных советах будут носить двусторонний характер.По мнению Рустама Ишмухаметова, у муниципальных депутатов также должна быть реальная возможность влиять на формирование законодательства в республике: