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В Башкирии в конкурсе проекта «Культура малой Родины» приняли участие 44 сельских клуба

ПОЛИТИКА
Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

В Башкирии в конкурсе проекта «Культура малой Родины» приняли участие 44 сельских клуба Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

В Башкортостане завершился прием заявок на конкурсный отбор для участия в проекте «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» по направлению «Местный дом культуры». Конкурсанты борются за предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 2021 году.

Заявки на участие в конкурсе принимались Министерством культуры Республики Башкортостан с 29 сентября по 6 октября 2020 года. В этом году в заявочной компании приняли участие 44 муниципальных образования, сообщили в пресс-службе БРО ВПП «Единая Россия».

«С каждым годом проект становится все более востребован. По его реализации наша республика является лидером в стране. Мы видим, что сельские дома культуры преображаются, в них появляются новые форматы досуга. Также благодаря проекту местные клубы учатся работать с федеральными средствами», — отметила региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Эльвира Аиткулова.
Башкортостан принимает участие в проекте с 2017 года. За этот период было приобретено необходимое оборудование, и проведен текущий ремонт в 77 домах культуры с охватом всех муниципальных районов республики. В 2020 году в проект «Культура малой Родины» вошли 15 сельских клубов. Из них 10 уже открылись после обновления, еще пять готовятся к презентации.

ИА «Башинформ»
Теги: партпроекты, Культура малой Родины, Единая Россия
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