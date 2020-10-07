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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Парламент Башкирии подписал соглашение с Федерацией профсоюзов республики о сотрудничестве

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Парламент Башкирии подписал соглашение с Федерацией профсоюзов республики о сотрудничестве Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев и председатель Федерации профсоюзов республики Гузель Мирошниченко сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между парламентом и профсоюзами. Оно позволит решать задачи по совершенствованию законодательства в области социально-трудовых и связанных с ними отношений, активизации участия общественных организаций в правотворческом процессе, проведении совместных мероприятий.

«Башкортостан является одним из немногих регионов Российской Федерации, где профсоюзам предоставлено право законодательной инициативы, закрепленное Конституцией Республики Башкортостан, – отметил Константин Толкачев. – Федерация профсоюзов республики активно пользуется этим правом, участвуя в законотворческом процессе. Парламентом неоднократно принимались законы, инициированные республиканской Федерацией профсоюзов. Документ, заключенный сегодня, на бессрочной основе устанавливает основные формы и методы взаимодействия между нашими организациями. Его реализация позволит еще в большей степени объединить наши силы в целях дальнейшего совершенствования законодательства и активизации участия республиканской Федерации профсоюзов в законотворческом процессе».
Спикер парламента отметил, что Федерация профсоюзов – самая массовая в республике организация, объединяющая трудящиеся массы, стоящая на защите прав работников разных отраслей.
«Потенциал Федерации огромен, – сказал Константин Толкачев. – Но, к сожалению, он не всегда используется в полной мере. Надеемся, что подписанное соглашение придаст новый импульс работе профсоюзов, вовлечет их в том числе в совершенствование правовой базы республики. Ждем интересных рациональных предложений».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание Башкирии, Федерация профсоюзов
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