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7 октября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации накануне.

Фонд защиты детей создан в целях сплочения «усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию», говорится в тексте документа.

Согласно указу, учредителем фонда выступает Минпросвещения. Ведомство будет формировать направления деятельности организации, оказывать поддержку в реализации ее целей и контролировать выполнение задач, возложенных на фонд.

В состав также войдут «Российский детский фонд» и Союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

По данным газеты «Известия», высшим органом управления Фонда защиты детей станет съезд, который созывается по решению этой организации.

Руководить советом фонда будет его председатель, избираемый на пять лет.

Правительству России поручено обеспечить передачу в собственность фонда комплекса зданий в Армянском переулке в Москве, а также предусмотреть выделение денег на деятельность организации.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, дети
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