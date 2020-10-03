Фото: соцсети Премьер-министр правительства Башкирии обозначил недостатки вывоза мусора в регионе Фото: соцсети

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров проверил реализацию мусорной реформы в Уфе. Глава республиканского кабмина заверил горожан, что региональный оператор «Спецавтохозяйство», который обслуживает столицу региона, обустроил 3 500 контейнерных площадок, закупил 1 900 евроконтейнеров и 849 для раздельного сбора мусора. Установка всех завершится к Новому году.

«За то время, что мы осматривали площадку во дворе дома по улице Заки Валиди, подъехал мусоровоз. Он новый, современный. Водитель, не обращая на нас никакого внимания, освободил контейнеры от мусора. Сфотографировал все до (когда бак полный) и после (когда опустошен). Все правильно. Фотофиксация специально нами внедрена . В каждый двор проверяющий ведь не заедет, а так система позволяет нам контролировать то, что работа сделана. Единственное, что мне не понравилось, — это то, что при опрокидывании бака в мусоровоз на асфальт стекают остатки жидких отходов или конденсат. Немного, но все-таки. Поручил подумать, как решить эту проблему», — обозначил Андрей Назаров.

Еще один недостаток подсказал премьер-министру водитель мусоровоза. Мужчина пожаловался на неправильно припаркованные автомобили вблизи контейнерных площадок. Из-за таких автолюбителей срывается график вывоза ТКО.