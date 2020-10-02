В Башкирии законопроект о неразграниченных землях обсуждается с обществом

Госсобрание Башкирии рассматривает законопроект Минземимущества о передаче ему полномочий по распоряжению неразграниченными землями, который вызвал много вопросов у общества. Совет по правам человека при главе Башкирии провел круглый стол с авторами поправок, правозащитниками и гражданами.

Сейчас неразграниченными (не имеющими владельца) землями распоряжаются муниципалитеты. Минземимущества предлагает передать эти полномочия уровнем выше. Эта идея возникла не сразу, а в итоге годовой аналитики, сказала министр Наталья Полянская: «Мы получали и получаем много жалоб на неправомерные действия глав районных администраций — необоснованные отказы и необоснованная выдача». Таким образом, новая система исключит коррупционную составляющую. Участники встречи спросили, не перейдет ли коррупция на уровень министерства. Предполагается создание электронного реестра, выдача участков будет обезличенной, ответили авторы законопроекта. По мере наполнения реестра Минзем планирует предоставлять услугу предпроверки в течение трех дней, рассказал замминистра Дмитрий Суслин: это позволит не тратить время и средства на сбор документов для приобретения участка, который может оказаться недоступным (природоохранная зона, федеральная собственность). Более активная продажа или сдача земли в аренду пополнит муниципальную казну за счет уплаты налогов. Авторы проекта основывались на положительном опыте соседних регионов, где распоряжение «ничьими» землям переведено на уровень региональных властей — Свердловская область, Татарстан, ряд других.

«Инициатива правильная и полезная для жителей, — считает председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш. — Однако проблема в том, что мало придумать что-то хорошее, нужно еще донести это до жителей. Общество сейчас пассионарное, люди хотят вникать, понимать, как изменения отразятся на них. Властям надо это учитывать. Например, люди пришли на круглый стол заряженные против идеи Минзема, но когда представители министерства заговорили не бюрократическим, а понятным языком, диалог состоялся. Инициативные группы сказали, что у них есть замечания к законопроекту, они их подготовят и внесут в парламент».