Делегация Башкортостана участвует в XI съезде марийского народа

С 1 по 3 октября в Марий Эл проходит XI съезд марийского народа. Мероприятие в Йошкар-Оле собрало представителей общественных и национально-культурных объединений из многих регионов России. В делегации из Республики Башкортостан более 70 человек.

Съезд проводится один раз в четыре года и служит площадкой для диалога по вопросам сохранения языка, культуры и традиций марийского народа. На нем избирается председатель Всемарийского совета – Оньыжа, а также формируется делегация от марийского народа для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

Делегаты на Съезд выбираются на сходах граждан в Республике Марий Эл и регионах компактного проживания марийцев: в республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировской, Нижегородской, Свердловской областях, Пермском крае, Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург и других регионах — всего более чем в 20 субъектах.

Накануне прошел пленум Всемарийского Совета. Основные мероприятия XI съезда марийского народа состоятся 2 октября.

Работа будет проходить по следующим секциям: «Марий йӱла / Традиционная религия», «Калыкын ончыкылыкшо / Будущее народа», «Мер паша / Общественная работа», «Ял ден ола / Деревня и город», «Еш, шинчымаш, шочмо йылме / Семья, образование, родной язык».

Первый Всероссийский съезд народа мари состоялся в 1917 году в Бирске Уфимской губернии.