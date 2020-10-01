Фото: соцсети Очередной оболганный газетой бывшего президента Башкирии подает на издание в суд Фото: соцсети

Руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана и специалист первого разряда Полномочного представительства республики в Москве Азат Казакбаев подготовил иск к изданию «ПроУфу», которое назвало его «активным погромщиком лагеря Куштау».

«Быть на Куштау и быть активным погромщиком лагеря – это совсем разные вещи. На фоне продолжающихся скандирований и давок я посчитал правильным вступить в процесс в роли медиатора, переговорщика. Пока разнимал разгорячившихся участников процесса, сам получил несколько раз по голове и был повален на землю. Никакие палатки я не трогал, лагерь не громил, пришел туда тогда, когда он уже был разгромлен и рабочие БСК ставили забор», — написал Азат Казакбаев на своей странице в «Фейсбуке».

Азат Казакбаев утверждает, что автор статьи уехал с горы до его приезда, поэтому не может категорично утверждать, что там происходило, как будто он очевидец.

«Считаю, что автор распространил заведомо ложные, порочащие меня сведения, а также посягнул на мою честь, достоинство и деловую репутацию. На текущий момент по опубликованной статье готовлю иск в суд», – написал он.

Это не первый иск по фейк-ньюс к изданию, принадлежащему семье первого президента Башкирии Муртазе Рахимову и его племяннице Рауфе Рахимовой. Ранее люди уже отмечали, что издание, поддерживающее активистов башкирских национальных движений, навешивает на читателей ярлыки «погромщиков» и «избивателей простых людей» просто за сам факт присутствия на горе. Сегодня, 1 октября стало известно, что входящее в холдинг издание «Бонус» не заплатило за печать, но обвинило типографию издательства, что та «похитила весь тираж». Руководство издательства также готовит иски о ложном доносе.

Ранее издание «ПроУфу» сообщало о никогда не происходивших встречах Хабирова с Путиным, о не произошедших увольнениях чиновников, и о «коррупционном бизнесе жены крупного чиновника», который... не женат.