Фото: МВД по РБ В Бижбулякском районе жена чуть не убила мужа розовым ножом Фото: МВД по РБ

В полицию по Бижбулякскому району поступило сообщение от медработников больницы о том, что к ним доставлен пациент с ножевым ранением. На место происшествия подъехала следственно-оперативная группа. Полицейскими предварительно установлено, что к преступлению причастна 27-летняя жена потерпевшего, которая ранее уже имела судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей родственнице.

По предварительным данным, накануне пьяный супруг вернулся домой и начал скандалить со своей возлюбленной. В какой-то момент женщине надоели оскорбления, и она ударила сидящего на стуле мужа ножом. Холодное оружие с розовым лезвием и рукояткой находилось на кухне — это первое, что попалось под руку подозреваемой. Сразу после совершенного сельчанка отвезла раненого супруга в больницу.Розовый нож и куртка изъяты полицейскими.