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Житель Башкирии купил в киоске лотерейный билет и стал миллионером

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Житель Башкирии купил в киоске лотерейный билет и стал миллионером Фото: ИА «Башинформ»

Житель Башкирии выиграл в лотерею крупную сумму денег. По данным «Столото», победитель купил билет на десять тиражей в лотерейном киоске и выиграл 14 834 208 рублей. Обладатель счастливого билета 24 сентября участвовал в розыгрыше приза в «Гослото «5 из 36».

Победителя приглашают в лотерейный центр, где можно оформить выигрыш. Но для начала ему следует подать заявку. Это можно сделать на странице выигрышного билета, либо проверив билет на сайте лотереи.

ИА «Башинформ»
Теги: лотерея
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