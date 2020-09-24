Фото: ИА «Башинформ» В Кушнаренковском и Бирском районах Башкирии появится новый мост через реку Белую Фото: ИА «Башинформ»

В Кушнаренковском и Бирском районах Башкирии появится новый мост через реку Белую. Заказчиком строительства автодороги Уфа-Бирск-Янаул с капитальным постоянным мостом выступило Управление дорожного хозяйства республики.

«Возведение объекта финансируется из бюджета Башкирии. Проект моста выполняет ООО «Гипромост» (Санкт-Петербург). Проект прошел госэкспертизу, получил положительное заключение. Сейчас идет корректировка сметной документации и повторное прохождение экспертизы. Проект планировки и межевания выполняет ГУП «Уралдортранс» (Уфа): документация также проходит стадию корректировки», — сообщили агентству «Башинформ» в администрации Бирского района.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Бирске с 17 сентября этого года временно закрыли понтонный мост через реку Белую. Сотрудники приступили к демонтажу сооружения. Ремонтные работы планируют завершить в апреле 2021 года. Водителям же рекомендовали выбирать объездные маршруты. Например, через автодорогу Дюртюли — Бураево (до ближайшего моста более 100 км) и мост «Благовещенский» с выездом на трассу М-7 (до этого моста более 50 км).