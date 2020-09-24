Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.35 ↑

EUR 89.25 ↑

24 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе подвал многоквартирного дома кишит личинками насекомых: жильцы бьют тревогу

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Уфе подвал многоквартирного дома кишит личинками насекомых: жильцы бьют тревогу Фото: соцсети

В микрорайоне Сипайлово жильцы многоквартирного дома №61 по улице Набережной реки Уфы пожаловались на нашествие насекомых. Видеозапись кишащих в подвале жутких личинок появилась в соцсетях.

«В подвале творится кошмар: насекомые, личинки всех видов. Канализационные воды текут прямо в подвал, все затоплено. Затоплены подвалы 4,5, 6 подъездов», — написала автор видео, добавив, что в УЖХ и ЖЭУ, а также Роспотребнадзоре только «отчитываются и отписываются».

Как пояснил агентству «Башинформ» сотрудник УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района, подвал очищают, работы идут.

«Нет такого, что было описано. Но лучше будет, если вы перезвоните, чтобы 100% утвердительно вам дать ответ. Оставьте свой номер, вам перезвонят», — сказал инженер, курирующий ЖКУ №84.

Позже главный инженер сообщил, что причиной подтопления подвала стал дворовой засор — его прочистили.

«Личинок нет. Подвал проветриваем, как только помещение подсохнет, проведем дезинфекцию», — прокомментировал сотрудник ЖКУ.

Между тем, кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев пояснил агентству «Башинформ», что на видео сняты двукрылые насекомые, «родственники» мух.

«Скорее всего, это бабочницы — мелкие мушки, не опасные. Питаются они органикой, другими словами, гнилью. Размножаются во влажных местах. Они совсем мелкие, большое скопление вызывает неприязнь. Когда подрастут, то могут полететь выше — в квартиры и обустроиться в ванной комнате, например, где влажно», — сообщил эксперт.

В борьбе с личинками, добавил Михаил Кривошеев, достаточно дихлофоса, но самое главное — требуется убрать всю воду из помещения и тщательно его просушить.

ИА «Башинформ»
Теги: насекомые, ЖЭУ, антисанитария
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть 4-летнего ребенка в больнице
В Минздраве Башкирии прокомментировали сообщения некоторых региональных СМИ о смерти четырехлетнего ребенка в «кабинете педиатра» в Уфе. По словам пресс-
В Башкирии сменился глава Татышлинского района
В Башкирии прекращены полномочия главы Татышлинского района Рушана Кадимовича Гараева. Решение принято депутатами на первом организационном заседании Сов
Врач-инфекционист из Уфы рассказала о первых сутках после введения вакцины от COVID-19
В Уфе 10 медицинских работников в поликлинике №52 сделали прививки с препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), который разработан для профил
В Башкирии назначен врио главы Бураевского района
На должность временно исполняющего обязанности главы администрации Бураевского района назначен Гараев Рушан Кадимович. Ранее в течение 12 лет он возглавл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть