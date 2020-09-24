Фото: соцсети В Уфе подвал многоквартирного дома кишит личинками насекомых: жильцы бьют тревогу Фото: соцсети

В микрорайоне Сипайлово жильцы многоквартирного дома №61 по улице Набережной реки Уфы пожаловались на нашествие насекомых. Видеозапись кишащих в подвале жутких личинок появилась в соцсетях.

«В подвале творится кошмар: насекомые, личинки всех видов. Канализационные воды текут прямо в подвал, все затоплено. Затоплены подвалы 4,5, 6 подъездов», — написала автор видео, добавив, что в УЖХ и ЖЭУ, а также Роспотребнадзоре только «отчитываются и отписываются».

Как пояснил агентству «Башинформ» сотрудник УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района, подвал очищают, работы идут.

«Нет такого, что было описано. Но лучше будет, если вы перезвоните, чтобы 100% утвердительно вам дать ответ. Оставьте свой номер, вам перезвонят», — сказал инженер, курирующий ЖКУ №84.

Позже главный инженер сообщил, что причиной подтопления подвала стал дворовой засор — его прочистили.

«Личинок нет. Подвал проветриваем, как только помещение подсохнет, проведем дезинфекцию», — прокомментировал сотрудник ЖКУ.

Между тем, кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев пояснил агентству «Башинформ», что на видео сняты двукрылые насекомые, «родственники» мух.

«Скорее всего, это бабочницы — мелкие мушки, не опасные. Питаются они органикой, другими словами, гнилью. Размножаются во влажных местах. Они совсем мелкие, большое скопление вызывает неприязнь. Когда подрастут, то могут полететь выше — в квартиры и обустроиться в ванной комнате, например, где влажно», — сообщил эксперт.

В борьбе с личинками, добавил Михаил Кривошеев, достаточно дихлофоса, но самое главное — требуется убрать всю воду из помещения и тщательно его просушить.